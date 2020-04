Il Municipio di Minusio vicino ai cittadini. "Più in fretta passa questa crisi, più in fretta potremo tornare alla vita di tutti i giorni"

MINUSIO – Fra i tanti Comuni che hanno scritto ai propri cittadini c’è anche quello di Minusio, che a tutti i fuochi un volantino dove oltre ad elencare i servizi comunali a disposizione di chi necessita, per esempio, di farsi fare la spesa, ha rivolto accorate parole di sostegno in questo momento difficile.

“Care concittadine e Cari concittadini di Minusio, il Municipio, l’Amministrazione comunale e i volontari, sono a vostra disposizione per aiutarvi in questo difficile momento. La situazione è seria e non va sottovalutata. Vi chiediamo di rimanere nelle vostre abitazioni e di dar seguito alle precise indicazioni che vi vengono date. Uscite solo per i bisogni correnti e per aiutare le persone bisognose”, si legge.

“Più in fretta passerà questa crisi, più in fretta potremo tornare alla vita di tutti i giorni. Vi invitiamo a seguire le informazioni sul nostro sito www.minusio.ch. Gli sportelli dell’Amministrazione sono sempre raggiungibili telefonicamente (dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00). Il Municipio ha adottato una serie di misure per garantire adeguata protezione e prevenzione alla popolazione, e a tutto il nostro personale, mantenendo la totalità dei servizi comunali prioritari. Ci siamo organizzati per aiutare concretamente le persone anziane, bisognose e vulnerabili”, prosegue.

Invitando chi vuole contribuire a farsi avanti: “Se avete nuove proposte saranno le benvenute. Per le scuole dell’infanzia ed elementari è stato organizzato un servizio di accudimento degli allievi e i nostri docenti sono a disposizione dei genitori. Se avrete bisogno (anche durante le prossime festività pasquali) non esitate a contattarci. Siamo stati costretti a chiudere tutti i luoghi pubblici e il Centro per anziani Casa Rea”.

“Ora sono previste giornate di bel tempo. Evitate la passeggiata lungo il lago; su quest’ultima non è consentito transitare in bicicletta (o con altri mezzi mobili) e di praticare la corsa. Sono da evitare, per la salute di tutti noi, la concentrazione di più persone, ed è importante mantenere una distanza fisica fra le persone”, si raccomanda l’Esecutivo.

“Ai nostri cittadini attivi professionalmente va tutta la nostra solidarietà. Vi siamo vicini e cercheremo di sostenervi nel limite del possibile. Troverete qui alcune misure concrete decise anche a Minusio. Proprio in questi momenti il valore della solidarietà e della responsabilità individuale valorizzano il nostro vivere sociale: dimostriamolo concretamente nel nostro agire quotidiano verso chi ha bisogno e non osa chiedere un aiuto”, prosegue la nota, che ringrazia “di cuore tutti gli operatori sanitari che lottano per la nostra salute e a tutti coloro che ci permettono di ottenere quei servizi di cui necessitiamo. Stiamo passando un momento difficile ma, con l’impegno di tutti voi cittadini, riusciremo a superarlo”.