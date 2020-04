E se i malati di Covid in Ticino fossero più di 23mila?

BELLINZONA – In molti sospettano che i malati di Coronavirus siano in realtà molti di più di quelli che si conoscono, complici i tamponi che non vengono fatti a tutti i sospetti e ovviamente gli asintomatici. Ma ora a confermarlo c’è una ricerca.

Stando ai calcoli condotti da giornalisti del quotidiano 24 Heures sulla base di uno studio pubblicato da ricercatori britannici della prestigiosa London School of Hygiene and Tropical Medicine, addirittura le persone contagiate in Svizzera sarebbero una su cinque, dunque il totale sarebbe 125mila.

Il Ticino sarebbe maglia nera, ovvero il paese con meno malati individuati. Per ogni persona trovata positiva al Covid 19, ce ne sarebbero altre sette che hanno il virus ma che non rientrano nei numeri ufficiali. Dunque, stando alle cifre, se oggi i positivi sono 2'912, quelli ‘sommersi’ sarebbero 20'384, per un totale di 23'296.

Ma sempre secondo lo studio della London School, non si sarebbero raggiunte cifre tali, né in Ticino né in Svizzera, per parlare di immunità di gregge.