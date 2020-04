Infermiera 28enne muore di Covid a Pasqua. Ma i colleghi salvano la sua bambina

BEDFORSHIRE – Giovanissima, a 28 anni, muore di Coronavirus, ma prima del decesso i suoi colleghi dell’Ospedale Luton and Dunstable University Hospital di Bedfordshire hanno fatto nascere la sua bambina.

La commovente storia di Mary, infermiera che da cinque anni era impiegata presso quell’ospedale, arriva dall’Inghilterra. Era ricoverata nel suo luogo di lavoro, beffa nella beffa, dal 7 aprile per il Covid e le sue condizioni si sono aggravate. Era incinta, anche se non è stato reso noto di quanti mesi. Mary è morta nel giorno di Pasqua, pochi giorni dopo suo padre, sempre a causa del virus, però con un cesareo d’urgenza la bambina è nata.

Sta bene, dicono dall’ospedale, pur senza render noto se le sia stato effettuato il tampone. Viene definita “un raggio di sole in tempi bui”. Il padre è a sua volta in isolamento a casa.

"Mary era una benedizione per chiunque la incontrasse, il suo amore e la sua devozione al lavoro sono insostituibili È umano per noi prenderci cura di loro in ogni modo possibile durante questo periodo pesante e impegnativo Sarai per sempre nei nostri cuori, Mary. I tuoi ricordi sono ancora con noi e li custodiremo per sempre fino a quando ci incontreremo di nuovo", ha scritto una collega, lanciando una raccolta fondi per la famiglia della 28enne. Sono già state raccolte in pochi giorni migliaia di sterline.