Leventina, Bellinzonese e Moesano le zone più colpite dal coronavirus

TICINO – Leventina, Bellinzonese, Moesano, Riviera e Mendrisiotto sono le zone più colpite in Ticino dal coronavirus. Lo rivela un approfondimento della RSI basato sui tamponi effettuati all’EOC che costituiscono circa l’80% dei test fatti dall’inizio dell’epidemia. Per contro, in percentuale, Luganese e Blenio sono le regioni meno colpite dal virus. Ma andiamo con ordine.

Stando alle cifre della RSI, la Leventina ha quasi 11 casi positivi per mille abitanti, il Bellinzonese ed il Moesano superano i 10 positivi per mille abitanti. Il Luganese invece ne ha avuti poco più di 3 positivi per 1'000 abitanti e la Valle di Blenio poco meno di 3.

Il capo area medica EOC Paolo Ferrari ha spiegato all’emittente di Comano che “questi dati sono molto rappresentativi. Bisogna considerare anche la frequenza dei tamponi effettuati per distretto. Nel Moesano, Bellinzonese e Leventina sono stati testati più pazienti”. Ma il carnevale può essere stato decisivo in questa statistica? “C’è il sospetto”, risponde Ferrari.



Il numero di contagi ogni 1000 abitanti:

Leventina (10.86)

Bellinzonese (10.14)

Moesano (10.01)

Riviera (9.68)

Mendrisiotto (8.42)

Valle Maggia (6.03)

Locarnese (5.43)

Luganese (3.48)

Blenio (2.82)