Una cesta sospesa per chi ha bisogno. La solidarietà ticinese si unisce!

BELLINZONA – La solidarietà in Ticino non si ferma! Da un gruppo Facebook, i fondatori di AiuTIamoci CV si erano quasi visti costretti, per meglio coordinare le tantissime disponibilità di volontari in vari ambiti, a sviluppare un sito Internet.

Ora nasce una partnership. Da pochi giorni è online La Cesta Solidale (lacestasolidale.ch), un portale dedicato ai produttori locali che vogliono avere visibilità per la consegna a domicilio. “Il concetto è semplice”, ci spiega Sandra Anzisi, di Clublab, l’agenzia che lo ha ideato. “Ogni mese doneremo il 25% del fatturato generato ad un'associazione no profit e istituiremo la cesta sospesa per aiutare chi è in difficoltà”.

La Cesta Solidale si allea dunque con AiuTiamoci, con l’implementazione della cesta sospesa, sul modello del caffè sospeso che si usa spesso in alcune regioni italiane. “Nel loro sito é possibile donare (bottone rosso dona ora) e con il ricavato noi di AiuTIamoci abbiamo comprato delle ceste con beni di prima necessità da regalare alle persone in difficoltà che si possono annunciare via mail info@aiutiamoci.ch. Al momento abbiamo raccolto abbastanza per poter donare circa 20 ceste ma confidiamo nella solidarietà Ticinese. Sono disponibili ancora diverse ceste spesa che verranno consegnate mercoledì. Se poteste anche voi dare visibilità alla nostra iniziativa ve ne saremo grati. Siamo convinti che ci siano molte persone che ne hanno bisogno”, dichiara la responsabile di AiuTiamoci, Alessia Pucci.