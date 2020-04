Il finto infermiere sfotte: "Guadagno 5'000 euro, ho una casa di tre piani e 250 metri quadrati. Ma se volete che parlo, pagatemi"

MILANO – Ha fatto scalpore la storia del piastrellista frontaliere che si è finto infermiere, reduce da un turno di 20 ore, per eludere un posto di blocco.

Il conduttore Cruciani de La Zanzara lo ha chiamato telefonicamente. “Allora divento davvero famoso”, ha esclamato il ‘finto infemiere’. “Sono una persona molto ma molto intelligente”, esordisce. Evviva. “Io sono suo amico, le voglio bene anche se non la conosco. Diamoci del tu…” E fa il cafone, addirittura chiedendo soldi cash. “Se volete che dico altro, pagate!”.

Cruciani lo richiama, dicendogli di non fare lo splendido. “Sei un finto infermiere, ti dici pure bevuto e vuoi essere pagato? Voglio capire cosa ti è scattato”. E lui: “Non gratis! Posso fare il mercenario nella vita, per una volta?”. Invita il conduttore ad andare a trovarlo e mercanteggia.

"Sono piastrellista in Svizzera, guadagno 5'000 euro al mese, non ho bisogno di soldi ma adesso lo faccio per soldi”.

“Vuoi capire? Io voglio i soldi!”, esclama il piastrellista. “Sono stato denunciato su tutti i giornali, ora voglio essere pagato!”, sbraita. “Non si può essere condannati sui social senza motivo”. Afferma che un amico ha divulgato il video, che non è colpa sua. “Sa che mi ha chiamato pure la D’Urso? Non vi dico quanto mi ha offerto, però…”. E riattacca, di nuovo.

Terza chiamata. “Ma per chi mi avete preso, per l’operaio della Fiat?”, esplode. “Ho una casa di tre piani da 250 metri quadri, ho bisogno dei suoi soldi? Visto che sono finito in una gogna mediatica, voglio essere pagato. Posso sfruttare la situazione?”.

“Ammetti che prendere per il c—o gli infermieri che si impegnano ogni giorno, lo puoi fare?”, chiede il conduttore. Ma il piastrellista dice di averlo già fatto. Vuole minimo 5'000 euro.

“Sono stato tre ore dai Carabinieri, se davvero succede quel che succede, abbiamo fatto uno più uno col Maresciallo dei Carabinieri, se viene fuori…” comincia. “Se viene fuori una cosa, che è troppo lunga da raccontare, faccio una bomba mediatica. Non glielo posso dire per la privacy”, ci riprova l’uomo. Non si capisce niente, e quando gli chiedono che reato gli è stato contestato, appende di nuovo il telefono!

Chissà se lo vedremo in qualche salotto televisivo, magari davvero da Barbara D’Urso…