"Ora si tratta di imparare a convivere con il virus"

LUGANO – “Dobbiamo imparare a convivere con il virus, per evitare di generare altre patologie”. Lo ha detto ieri sera in conferenza stampa il premier italiano Giuseppe Conte e lo ha ribadito in un’intervista al Corriere del Ticino il direttore sanitario della Clinica Moncucco Christian Garzoni.

Garzoni guarda al futuro con cauto ottimismo, consapevole che con l'odierno allentamento delle norme “il numero di contagi riprenderà a salire”. “Prima o poi – dice al quotidiano – il virus ci toccherà tutti a meno che non arrivasse un vaccino efficace. Ma non possiamo dirlo con certezza né stimare un tempo necessario”.

E ancora: “La prima onda di contagi l’abbiamo superata grazie alle misure artificiali del lockdown. E anche nelle prossime fasi il comportamento del singolo cittadino sarà essenziale per evitare una forte crescita”.

La ripresa dei contagi “è un prezzo che la società deve, purtroppo, mettere in conto per convivere con il coronavirus. È inevitabile”. Il direttore sanitario della Moncucco non esclude che nelle prossime settimane si potrebbe assistere a delle ri-chiusure se la curva epidemiologica dovesse crescere in modo esponenziale. “Un nuovo lockdown è la misura estrema e la sola efficace per bloccare l’impennata. L’interruzione dei contatti tra persone è l’unica maniera per impedire al virus di dilagare”.