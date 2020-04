Koch: "Ho buone notizie per i nonni. Possono tornare ad abbracciare i nipoti"

BERNA – "Ho buone notizie. O meglio, relativamente buone". Così l'alto funzionario della Confederazione Daniel Koch apre la sua intervista al mensile d'oltre Gottardo Grosseltern. "I nonni possono tornare ad abbracciare i nipoti". È questa la 'buona' notizia annunciata da Koch, secondo il quale "il problema è la generazione di mezzo".

"Oggi – continua – si può dire con abbastanza sicurezza che i bambini non sono grandi portatori del virus. Naturalmente i nonni sono contenti di non doversi preoccupare per i nipoti. Ma questo significa anche che potete di nuovo prendere in braccio i vostri nipoti".

Ma il delegato dell'Ufficio federale della sanità pubblica invita alla calma. "Per piacere, non riprendete subito ad accudire i bambini. Il problema sono i genitori. Sono loro a trasmettere il virus, non i bambini. Ma ad essere a rischio sono i nonni. Si possono abbracciare di nuovo i bambini piccoli a patto che ci si mantenga a distanza dalla generazione di mezzo. I nonni possono tenerli in braccio? Certo, non rischiano nulla".

Koch ritiene che "per un po' dovremo dimenticarci le strette di mano, ma le cose importante per la vita - come la cura dei nostri nipoti – dovrebbero allora essere possibili".