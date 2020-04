"Ho 80 anni, i miei nipoti li contagio solo con l'amore. Ma ora noi nonni facciamo paura"

BELLINZONA - I nipoti e le case per anziani: il sogno e l'incubo di chi è in là con gli anni.

Abbracciare o no i nipoti? Qualcuno dice di sì, purchè si faccia attenzione ai genitori, ovvero la generazione di mezzo. Altri pensano che sia ancora pericoloso. E i nonni, dunque, cosa devono fare? Il tema dei bambini, anche in relazione alla possibile riapertura delle scuole, è tra i più sentiti.

Dai social arriva l'appello di un nonno, che chiede di non essere messo in casa anziani e di poter restare vicino ai nipoti. Un j'accuse terribile di un momento dove gli istituti, dove nessuno può entrare, sono visti sempre più come un luogo dove andarsene.

"Non più attenti al lupo: oggi si dice attenti al nonno.

Io sono un nonno 80enne. Per i nonni il vero contagio è il grande amore per i nipotini, lasciano le loro tracce nell' anima dei nipoti. Sono punti cardinali. Rappresentano i sentimenti e le nostre emozioni nella loro massima intensità I nonni sono la sicurezza e in amore regalano momenti indimenticabili per i nipoti. I nonni sono storie di capelli bianchi e occhi che brillano.

Il nonno ha l'argento nei capelli e l'oro nel cuore. I nipoti sanno quando la mamma sgrida, la nonna perdona i nonni sono una risorsa.

Con il Coronavirus il nonno fa paura. Ma abbiamo noi scoperto un altro virus. Le case per anziani: ospizi ricoveri, ma il nome vero è Prigione, un luogo che fa riflettere. La dignità dei vecchi quando vi entrano è già uccisa.

Prigione, ricovero,ospizio,: una prigione dove i vecchi nei ricoveri hanno tutto. Ma mancano la carezza di un figlio, il bacio di un nipote, la voglia di sentire 'nonno come stai?'. Manca l odore di casa tua, l'odore di umanità in questa prigione.

Questo virus maledetto ci ha portati via con crudeltà da soli senza uno sguardo da chi ha amato ... messi in una bara, portati via su un camion militare con una tromba che suona. In silenzio è finita la nostra storia che i libri non racconteranno mai.

Dico cercate di tenere a casa i vostri anziani, date una carezza un sorriso, stringete forte le mani, quelle mani che vi hanno dato dallo schiaffo alla carezza, ricordate che i nonni anche se non ci sono più continueranno a bussare al vostro cuore fa lassù dal cielo.

Non dovete avere paura i nonni contagiano l'amore".