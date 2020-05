"Vacanze all'estero? Difficile..."

TICINO – Tutta la Svizzera deve remare verso un unico obiettivo: “ritrovare una certa normalità”. Ad affermarlo al Corriere del Ticino è la consigliera federale Karin Keller Sutter augurandosi che “tutti i cittadini facciano del loro meglio per superare questa seconda fase”.

La consigliera federale parla al quotidiano della possibilità di recarsi all’estero per le vacanze estive. “Al momento, è molto improbabile che i turisti esteri vengano a fare la vacanze in Svizzera e, allo stesso modo, che noi svizzeri potremo andare all’estero per le vacanze. Le cose però possono cambiare molto velocemente. È difficile fare delle previsioni”.

A capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Sutter spiega di essere stata in contatto con gli omologhi colleghi europei. “Vero – continua –, ma da loro non ho alcuna indicazione concreta che siano pronti ad accoglierci in estate. Tutti sono molto prudenti”.

“Io – conclude –, ad esempio, verrò in Ticino per una dozzina di giorni. Invito gli svizzeri a fare lo stesso e godersi le bellezze del nostro Paese”.