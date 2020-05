50 tablet per i bambini. La solidarietà continua

BELLINZONA – All’inizio è stata un’ondata: c’era chi si offriva per andare a far la spesa al posto di chi non poteva, chi desiderava andare in farmacia, chi cedeva posti letto agli infermieri. Poi piano piano la solidarietà, come ogni cosa ai tempi del Covid, è mutata. Ma non ha mai smesso.

AiuTiamoci CV dapprima era ‘solo’ un gruppo Facebook, poi gli organizzatori hanno creato un sito Internet ed hanno allacciato una collaborazione con La Cesta Solidale, per donare alimenti a chi ne ha bisogno.

Qualche giorno fa, Tipografia Cavalli di Tenero, MMD Multimedia di Arbedo, TI Air di Chiasso e ATA Fiduciarua di Lugano hanno lanciato una raccolta tablet con lo scopo di donarli ai bimbi.

Al loro appello ha risposto l'Accademy of Dermatology and Venology di Lugano donandone 50 e AiuTiamoci è stata contattata per trovare la giusta destinazione ai dispositivi.

Giovedì scorso è avvenuta la donazione di 20 tablet all'Istituto Pediatrico EOC che li utilizzeranno per i loro piccoli pazienti degenti o in day hospital mente 10 tablet sono stati consegnati all'associazione GIIPSI (infermiere pediatriche a domicilio).

Un bel gesto per una solidarietà che muta ma non smette di esistere.