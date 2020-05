Francia, Austria e Germania, ma non l'Italia: così riaprono (a breve?) le frontiere

CONFINE – Le frontiere con Germania, Francia e Austria potrebbero essere riaperte presto. Lo ha dichiarato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) confermando a Keystone-ATS le indiscrezioni dei media.

La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha avuto intensificato negli scorsi giorni i contatti con i competenti ministri dei tre Paesi confinanti.

Al momento, però, non esiste ancora una data prevista per la riapertura dei confini. I media tedeschi ipotizzano il 15 giugno come giorno ‘x’. Secondo l’ATS, la riapertura totale dei confini con l’Italia avverrà, invece, solo in un secondo momento.