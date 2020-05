Dal 3 giugno l'Italia riapre le frontiere

ITALIA – L'Italia si prepara a riaprire le frontiere con il resto dell'Europa, Svizzera compresa. È quanto riportano i principali media italiani riferendo che la decisione verrà resa ufficiale nel prossimo decreto che dovrà firmare il premier Giuseppe Conte.

Per chi varcherà i confini non sarà più prevista la quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni. Una misura che mira a far riprendere il flusso turistico in vista dell’estate preparata dai ministri Vincenzo Amendola, Dario Franceschini e Luigi Di Maio.

Il coordinamento per la riapertura delle frontiere con l'Italia dovrebbe avvenire lunedì, quando i ministri degli Esteri dei vari Paesi si riuniranno in videoconferenza per avviare il processo.