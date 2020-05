Tragedia a Minusio: morta un'anziana travolta dalla sua auto

MINUSIO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 10.30 in via Rinaldo Simen a Minusio vi è stato un incidente della circolazione stradale. Una 74enne automobilista svizzera, domiciliata nel Locarnese, dalla rampa di un parcheggio esterno di una palazzina stava per immettersi sulla strada al volante della sua vettura.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, la vettura si è mossa in retromarcia sulla rampa per una decina di metri e nel corso della discesa la donna è uscita dall'auto, rimanendo poi schiacciata tra la vettura e una ringhiera laterale.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Minusio, i pompieri di Locarno nonché i soccorritori del Salva. La 74enne è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate.