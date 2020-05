Scontro fra due auto, muore un passeggero del sedile posteriore

CAVIGLIANO - La Polizia cantonale comunica che oggi verso le ore 16:30 a Cavigliano, una automobilista 22enne del Locarnese circolava su Via Onsernone in direzione di Cavigliano.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia di contromano andando poi a scontrarsi con una vettura che circolava in senso inverso.

Alla guida del secondo veicolo vi era un 51enne, quale passeggero anteriore un 84enne e quali passeggeri posteriori una 72enne e un 48enne tutti del Locarnese.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Regione Locarnese, i soccorritori del SALVA e della Rega.

Quattro protagonisti dell'incidente hanno riportato ferite di una certa gravità ma non tali di metterne in pericolo la vita. Il passeggero 48enne è deceduto a causa delle ferite riportate.