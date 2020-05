Lambrenedetto per le coppie divise: "I sentimenti vengano prima del business"

MILANO – Anche lo youtuber Lambrenedetto XVi sposa la causa delle coppie divise dal Covid. “Questo è un video appello di Lambrendetto a nome di tantissime persone, dato che si sono creati gruppi Facebook sulla tematica: parliamo di coppie fidanzate che a causa della chiusura non possono vedersi”, dice, parlando dell’articolo di TicinoLibero.

“Molti potrebbero fare come si è fatto l’11 maggio con Germania e Austria, parlo dell’Italia, con un’autocertificazione, a partire dal 3 giugno”, chiede, ribadendo che “queste coppie non sono di Serie Z. Credo che l’amore e i sentimenti siano molto più importante del businnes. Ogni mattina entrano tranquillamente i frontalieri: se si avesse paura del virus non dovrebbero entrare nemmeno loro. Invece dato che servono per l’economia va bene, mentre si mette un muro ai sentimenti”, è il suo accorato messaggio.

“Ho la massima stima per le autorità ticinesi e svizzere, anche nelle forze dell’ordine: spero e credo che si possa fare qualcosa per queste coppie che non si vedono da mesi, copiando in maniera paritetica quanto fatto dall’Italia con Germania e Austria”, ripete.