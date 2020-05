In Ticino l'8 giugno è confermata la riapertura delle scuole postobbligatorie

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato, vista la modifica odierna dell’ordinanza 2 Covid-19 decisa dal Consiglio federale, sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) e d’intesa con il Medico cantonale, ha deciso di confermare la riapertura delle scuole postobbligatorie pubbliche e private a partire dall’8 giugno.

Nelle direttive sul tema relative alle scuole pubbliche delegate al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) si precisa tuttavia che, considerata la data di chiusura dell’anno scolastico fissata al 19 giugno 2020, la riapertura delle scuole medie superiori e delle scuole professionali pubbliche avverrà in forma parziale seguendo i seguenti criteri:

- l’insegnamento a distanza prosegue sino al 19 giugno;

- tra l’8 e il 19 giugno è da prevedere almeno un incontro in sede per ogni classe, della durata definita in base al flusso degli allievi che frequentano l’istituto scolastico, con il docente di classe e altri docenti per una prima valutazione sull’insegnamento a distanza, nonché per la pianificazione estiva e la ripresa delle lezioni a settembre. Ogni incontro si terrà in aula, aula magna, palestra o all’aperto secondo le modalità previste dalle direzioni dei singoli istituti e nel rispetto dei piani di protezione della salute;

- le direzioni di istituto, sentite le sezioni DECS di riferimento, possono prevedere deroghe per aumentare o eccezionalmente ridurre i momenti di presenza in sede, in particolare là dove fossero già previsti incontri formativi in aula o procedure di qualificazione;

- le direzioni di istituto sono tenute a informare entro mercoledì 3 giugno gli allievi e le allieve sulle disposizioni previste dall’8 al 19 giugno, sulle date stabilite per i momenti di presenza a scuola e sulle indicazioni inerenti all’igiene e alla protezione personale.