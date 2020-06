Per gli apprendisti uno sconto del 40% sull'abbonamento Arcobaleno

BELLINZONA - La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale informa che anche nell’anno scolastico 2020/2021 gli apprendisti potranno beneficiare di uno sconto del 40% sull’abbonamento Arcobaleno.

I buoni (Rail Check) saranno inviati dalla prossima settimana agli apprendisti con contratto approvato dalla Divisione della formazione professionale.

È possibile utilizzare il Rail Check entro il 31 luglio del prossimo anno presso i punti vendita delle imprese di trasporto aderenti alla Comunità tariffale Arcobaleno (www.arcobaleno.ch/punti-vendita).

Il contributo è riservato agli apprendisti in formazione in azienda, non è trasferibile ed è valido unicamente per l’acquisto di un abbonamento annuale “Appresfondo” di 2a classe. Non si effettuano rimborsi retroattivi, si invita pertanto ad attendere il Rail Check prima di acquistare o rinnovare l’abbonamento.

A seguito delle misure di confinamento, i possessori di un abbonamento Appresfondo valido al 10 maggio 2020 sono indennizzati con il prolungamento di 15 giorni del periodo di validità. Si segnala infine che alcuni comuni concedono contributi per incentivare l'uso dei mezzi pubblici, per informazioni rivolgersi al proprio comune di domicilio.