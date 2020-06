"Aveva con sé 10-15 bottiglie di liquido infiammabile". Quell'incendio arrivato dopo tante 'stranezze', identikit del possibile piromane di Caslano

CASLANO – Aveva avuto problemi con tutto il condominio, tanto che alla fine si era trovato l’accordo per fargli lasciare l’appartamento. Ma prima di andarsene è riuscito, con ogni probabilità, ad appiccare fuoco alla sua cantina, causando fortunatamente solo tanta paura e l’evacuazione di tutti i condomini.

L’uomo ha attorno ai 70 anni. Una vicina, emerge nei racconti raccolti dal Corriere del Ticino, l’ha visto con delle bottiglie alle 5.30-6. Erano parecchie, 10-15, ed erano piene di liquido infiammabile usato solitamente per la fondue. Ad andare a fuoco è stata proprio la sua cantina.

Negli anni, era sempre stato definito strano. Non parlava italiano, quasi solo tedesco. Non salutava mai. Qualche anno fa, aveva allagato l’appartamento sotto il suo, intasando il gabinetto con plastica e bottiglie.

Non solo quello: secondo i vicini, teneva perennemente le tende tirate, le tapparelle chiuse, in questi giorni caldi. E usciva sul balcone, prendendo il sole, con la giacca invernale chiusa e la mascherina.

I problemi erano con tutti i condomini. Da qui, lo sfratto, il servizio che lo segue gli aveva trovato un appartamento. Prima è riuscito a tentare di bruciare tutta la palazzina. Fortunatamente, causando solo uno spavento a tutti. La Polizia lo ha fermato.