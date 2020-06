I casi aumentano ma un po' meno. I decessi restano stabili

BERNA – Aumentano ma meno di ieri. I nuovi casi in Svizzera oggi sono 35.

Molti esperti si sono detti preoccupati dall’evoluzione della curva, anche se in Ticino (i dati sono fermi al 26 giugno, nelle giornate festive e nei weekend non viene più fornito l’aggiornamento) spesso ultimamente si registrano zero casi. La nostra situazione, dunque, parrebbe sotto controllo, meno quella della Romandia e della Svizzera Tedesca.

I decessi rimangono fortunatamente fermi a 1'682 e i contagi 31.652.

Per quanto concerne i test, ne sono stati effettuati 566.594 e il 6,7% è risultato positivo.