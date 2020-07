Modenini: "Un secondo lockdown? No! Significherebbe migliaia di ticinesi senza più un lavoro!"

BELLINZONA – Un secondo lockdown, come paventa qualcuno? Non per Stefano Modenini, direttore di AITI, che su Twitter ha scritto “basta professa tori di sventura”, riferendosi a chi parla già di nuove chiusure contro una nuova ondata di Covid.

Non necessarie, a suo modo di vedere: “Non ci sarà un secondo lockdown. Le aziende e i lavoratori si comportano bene, parte della popolazione no”, tuona.

E sostiene che chi invece parla di seconda chiusura totale “non si rende conto di cosa significherebbe in termini economici e sociali”. Modenini non ha dubbi: “Migliaia di ticinesi senza più un lavoro”.