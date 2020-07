Sempre meno utenti per SwissCovid

SVIZZERA – Swiss Covid, l'applicazione elvetica per il tracciamento dei contatti, perde colpi. O meglio, perde utenti. Disponibile dal 25 giugno scorso, Swiss Covid ha raggiunto in poco più di una settimana un milione di download. Ma da lì è iniziata la discesa. In una settimana, dal 6 all'11 luglio, – rende noto l'UFSP – più di 51mila utilizzatori hanno disinstallato o disattivato l'applicazione dal proprio smartphone. Il tutto, come sappiamo, con il numero di contagi in continuo aumento in tutta la Nazione.

Interpellato da Keystone-ATS sul possibile motivo, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha spiegato che "i motivi possono essere svariati. I weekend e le vacanze possono, in effetti, avere un impatto importante".