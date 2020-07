Una manovra azzardata e la vita crolla come un castello di carte: niente più lavoro e una multa astronomica

BIASCA – Una vita distrutta per qualche metro di vicinanza di troppo. A raccontare la vicenda di un giovane biaschese è tio.ch. Il ragazzo si trova con una multa astronomica che non sa come pagare e senza lavoro, con poche possibilità di trovarne uno.

Lui fa l’autista di furgoni. Il fatto accade a fine settembre: nel Canton Argovia, si avvicina troppo a un’auto in corsia di sorpasso. La Polizia interviene, lo ferma.

Poi arriva il ritiro della patente a gennaio, e da qui la perdita del lavoro, che non può più esercitare. Oltre a essere in disoccupazione, allo sfortunato protagonista arriva una multa di 14mila franchi. Sì, 14mila, anche se lui credeva in un errore, in una virgola mancante

Non può pagare la multa cumulativa di 155 aliquote giornaliere da 80 franchi, più commissione e spese amministrative. A metterlo nei guai, una condanna sospesa per guida in stato di ebrezza nel 2017, senza quella non avrebbe dovuto pagare: ma non essendosi comportato bene nei tre anni successivi, la sanzione è da pagare.

Come fare? Essendo in disoccupazione, non ce la fa. La pena è convertibile in lavori sociali o nella detenzione per cinque mesi. Cosa farà il tagazzo?