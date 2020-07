Calcio regionale, squadra del Bellinzonese in quarantena

GUDO – Un giocatore dell'Audax Gudo (Quinta Lega) è risultato positivo al coronavirus. Lo ha comunicato il club rossonero tramite una nota Facebook in cui precisa che "le persone presenti all'unico allenamento svolto dal giocatore in questione sono già state messe in quarantena a scopo preventivo e rimarranno in osservazione in caso di sintomi".

"Tutto l'AC Audax Gudo ringrazia il medico cantonale ed il suo team per il supporto. Richiediamo di comprendere che, per motivi di privacy, non verranno lasciate ulteriori dichiarazioni". Si tratta del secondo caso nel calcio regionale. Due settimane fa, un'intera squadra di Quarta Lega del Luganese era stata messa in quarantena dopo la positività di un tesserato.