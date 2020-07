Ci risiamo. Un positivo al Covid 'manda in quarantena' 305 persone

BERNA - In molti temono le discoteche e le additano come luogo di contagio. In effetti, in spazi ristretti e con tanta gente presente è possibile che un caso positivo possa infettare altri, costringendoli alla quarantena. I numeri, ogni volta, sono importanti.

In Ticino fece scalpore il caso del Woodstock, adesso chi è stato lo scorso fine settimana al club Kapitel Bollwerk di Berna deve mettersi in quarantena per dieci giorni.

E non sono assolutamente poche persone, si parla di 305 avventori.

Uno di loro 48 ore dopo aver trascorso delle ore in discoteca ha manifestato i primi sintomi del Covid ed è stato testato, con risultato positivo, il 23 luglio. La misura scatta da oggi pomeriggio, ordinata dal Medico cantonale bernese.