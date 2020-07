Gobbi: "Mascherina negli spazi chiusi? Ultima ratio"

BELLINZONA – Mascherina negli spazi chiusi sì, mascherina no. Il tema è oggetto di dibattito da parecchio tempo e divide ormai in due sia l’opinione pubblica che il mondo medico e politico. Da mezzanotte, per esempio, nel Canton Ginevra, Vaud e Giura è scattato l’obbligo di utilizzarla anche nei commerci.

E in Ticino? Il Governo si chinerà sul tema il prossimo 6 agosto, ma l’opinione del presidente Norman Gobbi è piuttosto chiara. “Quando le misure non sono necessarie non bisogna introdurle. La nostra intenzione è quella di usare l’obbligo di mascherina negli spazi chiusi come ultima ratio”, afferma a TeleTicino.

Gobbi ha parlato anche dell’obbligo – attualmente in vigore – di indossare la mascherina sui mezzi pubblici. “Purtroppo, spesso dobbiamo intervenire per il mancato rispetto dell’obbligo. Un obbligo federale va rispettato”.