I pc costano? Per poter seguire eventuali lezioni a distanza, il DECS agevola studenti e docenti

BELLINZONA - Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), tramite il Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) della Divisione della scuola, annuncia che, al fine di agevolare l'acquisto, per chi lo desiderasse, di computer con i requisiti necessari per affrontare anche eventuali ulteriori future lezioni a distanza, nel corso del mese di agosto 2020 verrà effettuata una grande promozione di vendita portatili da parte di DELL, HP e Acer a prezzi agevolati per tutti gli studenti e docenti delle scuole cantonali.

Questi produttori proporranno sia un computer standard adeguato a soddisfare tutte le necessità di base delle lezioni scolastiche che, per chi lo desiderasse, un computer più performante.

Tutti i modelli proposti, portatili 2 in 1 (360°), avranno uno schermo Multitouch da 13" a massimo 14" con risoluzione 1920 x 1080, una batteria con autonomia di 8 ore, il sistema operativo Windows 10, oltre che webcam e penna attiva. Il modello base prevederà un processore i5 (o equivalente), RAM da 8 GB e disco rigido SSD da 240 GB, mentre il modello avanzato prevederà un processore i7 (o equivalente), RAM da 16 GB e disco rigido SSD da 512 GB. I produttori si riservano la facoltà di ampliare l'offerta con altri prodotti a prezzi agevolati.

L’offerta di "Acer for Education" verrà presentata mercoledì 5 agosto 2020 alle ore 15.00 via webinar su Microsoft Teams. I computer saranno acquistabili tramite il sito del rivenditore ARP. I prezzi saranno disponibili da inizio agosto.

L'offerta di DELL verrà presentata martedì 4, 11 e 18 agosto, alle ore 11:00, via webinar su Zoom. I computer saranno acquistabili tramite il sito: Brach.ch. I prezzi saranno disponibili da 4 agosto solo ed unicamente dopo essersi registrati e avere avuto accesso all'offerta speciale.

L'offerta di HP verrà presentata il 3 agosto 2020 alle ore 17:00 via webinar su Zoom. I computer saranno acquistabili tramite il sito: https://www.edu.ch/BYODTicino.

I prezzi saranno disponibili da inizio agosto.

Tutte le informazioni di dettaglio sui webinar di presentazione e gli articoli a disposizione sono accessibili tramite la pagina: https://scuolalab.edu.ti.ch/agenda/nl/Pagine/promozione-su-computer-portatili-con-acer-dell-e-hp.aspx?fbclid=IwAR2nB467Ee35DddP6_6_Y7d8LeW7FM1jtECOmS8lHaJTHtSoiKVIRdbgTLI

Per meglio quantificare e valutare l'interesse di studenti e docenti per questa promozione, si invitano le persone potenzialmente interessate a segnalarlo compilando il seguente questionario online: https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=383622.

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati anche facendo capo alle pagine ufficiali facebook e twitter del CERDD (@ti.cerdd).