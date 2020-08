Avegno, incidente nella notte: morto motociclista 29enne

AVEGNO – La Polizia cantonale comunica che questa notte, poco dopo l'1.45, in territorio di Avegno, un motociclista 29enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese circolava su via Cantonale in direzione di Tegna. In base a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, nell'effettuare una curva a sinistra, ha perso il controllo del veicolo, andando dapprima a sbattere violentemente contro un muretto e terminando quindi la sua corsa in un prato a una quarantina di metri di distanza.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Salva che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare il decesso del 29enne a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è anche intervenuto il Care Team. Eventuali testimoni che avessero assistito all'incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.