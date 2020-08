Va a sbattere durante una retromarcia: gravi ferite per una 82enne

BELLINZONA – La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 12:15 a Bellinzona in via Ravecchia vi è stato un incidente della circolazione stradale. Una 82enne automobilista svizzera domiciliata nel Bellinzonese stava uscendo in retromarcia da un parcheggio di un'abitazione. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo andando cozzare violentemente contro un muro.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno trasportato la donna in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica l'82enne ha riportato serie ferite.