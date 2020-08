LONDRA – La Svizzera entra nella lista dei paesi a rischio per la Gran Bretagna. Chi si reca nel nostro Paese al rientro dovrà restare in quarantena per 14 giorni, come ha annunciato via Twitter il Segretario di Stato per i trasporti Grant Shapps.

La decisione è stata presa tenendo conto della situazione epidemiologica in Svizzera, per mantenere al minimo i contagi nel Regno Unito.

Aggiunti alla lista anche Giamaica e Repubblica Ceca.