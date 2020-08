Cerny: "Indossare la mascherina in ufficio avrebbe senso"

TICINO – A Basilea, Friburgo, Ginevra,Giura, Zurigo, Neuchatel, Vaud e Vallese indossare la mascherina nei negozi è obbligatorio. Più crescono i contagi a livello nazionale e sempre più Cantoni adottano tale strategia. Il Ticino non ha ancora introdotto l'obbligo nonostante gli appelli dei medici. Una strategia che il direttore sanitario della Clinica Moncucco Christian Garzoni ritiene fondamentale. “La mascherina – scrive a caratteri cubitali su Facebook – dovrebbe essere obbligatoria in tutta la Svizzera”.

La Francia, dalla sua, non solo ha introdotto l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, ma pure negli uffici. Gli impiegati commerciali sono obbligati a lavorare con la protezione. In Svizzera, una misura del genere “avrebbe senso”, dice a Tio.ch lo specialista in malattie infettive Andreas Cerny. “Durante le riunioni – prosegue – il rischio di contagio è massimo”.