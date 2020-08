Coronavirus, "a Berna non hanno il controllo della situazione"

BERNA – “Berna non ha il virus sotto controllo”. Parole e musica di Marcel Salathé, noto epidemiologo svizzero e da mesi critico nei confronti del consiglio federale. “L’atteggiamento delle autorità – dice in un’intervista al Gruppo Tamedia – va nella direzione sbagliata. Non sta funzionando nulla, specialmente nel tracciamento dei contatti”.

E ancora: “Sembra quasi che il virus debba adattarsi agli orari di ufficio dei vari funzionari. I test devono essere più veloci: è inammissibile aspettare giorni prima di ricevere l’esito del tampone. I Cantoni devono alzare la voce e rivedere il loro approccio al virus”.

Salathé ha parlato anche dell’applicazione SwissCovid, che al momento non sta riscuotendo particolare successo tra la popolazione. “A dire il vero – commenta – siamo migliori dei Paesi limitrofi come Francia e Germania”.