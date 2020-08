Il maltempo comincia a fare danni. Una frana a Oggebbio, chiusa la statale 34

OGGEBBIO – MeteSvizzera ha diramato un’allerta di grado 4, dunque pericolo elevato, per questi giorni per temporali e i primi effetti si stanno vedendo. Pioggia ovunque, circolazione difficoltosa, ma per ora in Ticino non si registrano particolare danni, se si escludono diverse cantine allagate e una casa evacuata a Bissone a causa dei detriti che l’hanno colpita e potrebbero colpirla nelle prossime ore.

Il telefono dei pompieri suona comunque da tutto il Cantone, per chiedere interventi.

A pochi chilometri dal confine, a Oggebbio, si sono vissuti attimi di paura. Una colata di fango si è abbattuta attorno alle 16 sulla statale 34, a causa dell’alveo di un rio. Sono state coinvolte alcune vetture ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

La strada è chiusa e ci sono lunghe code in entrambe le direzioni. Il materiale colato a valle ha danneggiato un tubo di gas metano, costringendo a far evacuare una casa.

Il problema di questi temporali è soprattutto l’intensità.