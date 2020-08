Ora è allerta massima, per la prima volta nella storia! Si alzano il livello dei laghi e le portate dei fiumi

BELLINZONA – Addirittura allerta 5! MeteoSvizzera aumenta ancora il grado degli allarmi per piogge previsti per oggi: ora alcune zone del Ticino hanno il grado massimo possibile, che non era mai stato emesso a Sud delle Alpi da quando esiste il sistema di allerta della stessa MeteoSvizzera.

Dunque, ricapitolando, resta l’allerta di grado 3 per Mendrisiotto, Locarnese e Alta Vallemaggia, di grado 4 per Luganese, Verzasca (prima erano a 3), Leventina, tutto il resto del Cantone passa a 5. Pericolo dunque molto forte, dalle 15 di oggi sino alle 15 di domani (gli allarmi di gradi inferiori restano sino alle 18), con un accumulo previsto da 150 a 300 millimetri e il limite delle nevicate in calo a 2’800-3'700 metri.

Intanto, al momento le zone in cui ha piovuto di più sono Bellinzonese e Luganese. Il Ceresio è a rischio, da ora sino a domani alle 12, a causa di forti innalzamenti. D’altra parte, sono aumentati il livello anche del Verbano e le portate dei fiumi.