Calcio regionale, tre partite rinviate causa giocatori in quarantena

TICINO – Il focolaio esploso al Montezuma di Novazzano sta mettendo a dura prova il regolare svolgimento del calcio regionale. Sono già tre, infatti, le partite rinviate nel weekend. Alcuni giocatori delle compagini momò sono stati sottoposti alla quarantena dopo aver frequentato il locale notturno lo scorso venerdì.

Va specificato che, al momento, nessuno dei giocatori sarebbe risultato positivo al tampone. I rinvii del weekend, quindi, sono da considerarsi in via precauzionale più che per contagi riscontrati.

Le partite rinviate nel weekend sono Riva-Rancate e Collina d'Oro-Maroggia di Terza Lega e Vedeggio-Coldrerio di Seconda Lega. Si tratta dei primi rinvii causati dal coronavirus dopo la ripartenza.