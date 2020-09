L'Unione Contadini Ticinesi: "Le parole di Rusconi sono una vergogna"

SANT’ANTONINO – “I signori della montagna devono essere aiutati in tutti modi, in tutti i sensi, finanziariamente sostenuti (…). Sono una specie protetta in Svizzera tanto quanto il lupo, solo che costano un attivino i più e questo non lo si dice”. O ancora: “Nel resto del mondo di questo tema neanche se ne fa un problema, perché sono 10 persone morte all’anno in tutto il mondo, quando ne abbiamo 500mila ammazzati dagli uomini. Se dovesse passare il SI sarebbe un paese di merda per la gestione degli animali e che non gliene frega niente del suo partito”.

Parole pronunciate nel corso della trasmissione di TeleTicino Matrioska dell’8 settembre da Pierre Rusconi, ex Consigliere nazionale UDC e presidente della società di protezione animali di Lugano, che hanno mandato su tutte le furie l’Unione Contadini Ticinesi.

Parole che, a detta dell’UCT, sono “inaccettabili e vergognose. Parole che lasciano increduli da parte del Presidente di una società di protezione degli animali, così come il fatto che questa Società pontifichi solo sul lupo, come se gli animali d’allevamento non fossero degni di essere protetti oppure appartenessero a una categoria inferiore, di gran lunga meno importante”.

E ancora: “Le atroci sofferenze degli animali predati dai lupi, con o senza protezioni (non vogliamo qui discutere l’oggettiva inefficacia delle misure di protezione) o non sono tali o non vale la pena di occuparsene; ciò è gravissimo pensando alla funzione che Rusconi ricopre. Dire poi “Lasciate le cose come stanno che vanno benissimo a tutti” è l’apice delle esternazioni di una persona che ha dimostrato zero rispetto e tanta malafede nei confronti di agricoltori e popolazioni di montagna, che invece stanno soffrendo molto per questi conflitti. Al di là di tutto il resto, che può anche essere soggettivo e di pancia”.

