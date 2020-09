Un nuovo Merlot per ripartire 'UNITI'

MORBIO – È stato presentato questa mattina alla Casa del Vino di Morbio Inferiore il nuovo Merlot Ticino DOC 'Uniti', nato su proposta del Centro di Competenze Agroalimentari (CCAT). Alla nuova etichetta hanno aderito TicinoWine, GastroTicino, HotelerieSuisse Ticino, Unione Contadini Ticino, Ticino Turismo e l'Associazione Campeggi Ticino.

Lo scopo del progetto è quello di "creare un vino che unisca i vinificatori ticinesi nel proporre un vino e un'etichetta in esclusiva per il canale tradizionale HORECA", è stato spiegato in conferenza. Ma Uniti – come evidenzia il nome – ha anche lo scopo di "contrastare i vini esteri dopo la riapertura dei locali pubblici". Il prezzo di vendita per il consumatore al ristorante è stato definito con GastroTicino e non deve superare i 25 franchi a bottiglia.

Il presidente di GastroTicino Massimo Suter, intervenuto in conferenza stampa, ha affermato di "accogliere con piacere il nuovo Merlot, proprio perché è espressione di una tradizione ultra centenaria. UNITI racchiude già nel nome un alto valore. Il Covid-19 ha dimostrato che solo l'unione fa la forza e quanto siano necessarie strategie comuni volte a migliorare la collaborazione tra i vari settori economici. Solo unendo le forze si può cercare di limitare i danni in una stagione che sarà anche orfana di eventi importanti".

Dal canto suo, il presidente del CCAT Sem Genini ha spiegato che "un vino dei viticoltori ticinesi per il canale HORECA è un esempio di misura concreta che testimonia la volontà di una maggiore collaborazione intersettoriale e intra-settoriale. È infatti nostro obiettivo valorizzare la produzione locale. La ripresa sarà più veloce se vi è reciproco sostegno, se ognuno di noi – anche nel suo piccolo – cercherà di contribuire".