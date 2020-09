Garzoni: "Consideriamo i dati su due settimane e cantone per cantone. Per ora la crescita non è esponenziale"

BELLINZONA – Christian Garzoni per ora non è preoccupato per l’aumento dei casi di Covid in Svizzera, dove ieri si è superata quota 500. La situazione delicata è nei Cantoni Vaud, Ginevra e Zurigo.

Secondo l’infettivologo, interpellato dal CdT, bisogna considerare non i dati quotidiani nazionali bensì l’andamento delle ultime due settimane a livello cantonale. La crescita al momento non è esponenziale. “Questo anche perché l’attività di contact tracing è aggressiva: tutti i casi vengono contattati e messi in quarantena. Ciò permette di contenere i focolai. È pur vero che i cantoni con numeri alti iniziano ad arrivare al limite della capacità di rintracciamento. Se cadesse il contact tracing, i numeri potrebbero aumentare rapidamente”, spiega.

I contagiati sono soprattutto giovani che dunque non devono ricorrere a un ricovero. Garzoni ricorda l’importanza, anche in vista dei mesi freddi, di restare a casa in caso di sintomi e sottoporsi subito al tampone.