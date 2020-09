La rabbia del farmacista cantonale: "L'Echinaforce efficace contro il Covid? Siamo lontani dal poterlo dire"

Uno studio di un laboratorio bernese afferma che Echinaforce, prodotto da una ditta turgoviese a partire dalla Echinacea purpurea, sarebbe in grado di inattivare i virus Sars-CoV-2. Di solito si usa contro raffreddori e per il tratto urinario

Clamoroso! Il preparato di erbe che si usa per rafforzare il sistema immunitario sconfiggerebbe il Covid!

Per il momento, i risultati risultano da test eseguiti su cellule provenienti dalle vie respiratorie superiori, manca dunque un'evidenza clinica sull'uomo

BELLINZONA - "Siamo ancora lontanissimi dal poter affermare che l’Echinaforce sia efficace contro il Coronavirus". Il farmacista cantonale, Giovan Maria Zanini, non ha per nulla apprezzato la notizia del giorno. Si dice anzi "sconcertato", interpellato dal CdT.

"Non si possono trarre certe conclusioni dopo aver fatto soltanto degli esami in laboratorio. Mancano completamente gli studi sull’uomo", spiega, come altri esperti prima di lui.

Dalla vitamina C in avanti, se ne sono sentite tante su rimedi miracolosi contro il Covid. Ma senza studi sull'uomo, sono solo voci. "Potremmo allora dire che la grappa ticinese è efficace contro il virus", ironizza Zanini.

"Credo sia da irresponsabili gridare al miracolo come è stato fatto. Possono infatti esserci delle conseguenze molto negative: qualcuno potrebbe assumere il prodotto credendosi poi protetto dal Sars-CoV-2", aggiunge, facendo notare come l'echinacea sia stata associata al Coronavirus solo perchè stimola il sistema immunitario.