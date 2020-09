Rimane schiacciato dalla porta di un hangar: gravissimo un 54enne

AMBRÌ – La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 15.30 presso l'aeroporto di Ambrì vi è stato un infortunio sul lavoro. Un 54enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Grigioni, dipendente di una ditta specializzata nel trasporto di persone e di merci in elicottero, stava azionando dall'interno la porta di un hangar. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto schiacciato dalla stessa.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. Stando a una prima valutazione medica, ha riportato gravi ferite.