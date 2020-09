Lili Hinstin lascia il Locarno Film Festival

LOCARNO – Lili Hinstin non sarà più la direttrice artistica del Locarno Film Festival. La separazione era nell'aria da giorni, ma oggi è arrivata l'ufficialità del Festival che parla di "separazione consensuale" in virtù delle "divergenze strategiche".

“Il Locarno Film Festival – si legge nella nota – desidera esprimere la sua gratitudine a Lili Hinstin per il grande lavoro svolto in ambito artistico in questi due anni e le augura ogni bene per il futuro”.

Nei prossimi giorni verrà reso il nome di chi rimpiazzerà Lili Hinstin.