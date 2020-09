Anche chi rientra dalla Liguria dovrà fare la quarantena. Entrano nella lista anche Belgio, Gran Bregna e Irlanda

BERNA - Anche una regione italiana entra nella lista nera, ovvero in quella dei paesi al rientro dai quali bisognerà mettersi in quarantena: si tratta della Liguria. Ricordiamo che per non interrompere gli scambi economici e sociali con i paesi limitrofi, il Consiglio Federale aveva deciso di non imporre una quarantena al rientro da stati esteri confinanti, bensì piuttosto di optare per zone.

Per esempio, restano a rischio diverse regioni francesi, più precisamente Alta Francia, Bretagna, Centro-Valle della Loira, Corsica, Isola di Francia, Normandia, Nuova Aquitania, Occitania, Paesi della Loira, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Guadalupa, Guyana, La Riunione, Martinica, Mayotte, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, e Saint-Martin.

Per l'Austria, invece, ci sono i Land Alta Austria, Bassa Austria e Vienna.

Ed ora per l'Italia la Liguria.

Per i paesi non confinanti, entrano nella lista Belgio, Danimarca, Ecuador, Giamaica, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Marocco, Slovenia, Ungheria.

La lista completa:

Albania

Andorra

Argentina

Armenia

Bahamas

Bahrein

Belgio

Belize

Bolivia

Bosnia e Erzegovina

Brasile

Capo Verde

Cechia

Cile

Colombia

Costa Rica

Croazia

Danimarca

Ecuador

Emirati Arabi Uniti

Giamaica

Gran Bretagna

Guyana

Honduras

India

Iraq

Irlanda

Islanda

Israele

Kuwait

Libano

Libia

Lussemburgo

Macedonia del Nord

Maldive

Malta

Marocco

Moldova

Monaco

Montenegro

Namibia

Nepal

Oman

Paesi Bassi

Panama

Paraguay

Perù

Portogallo

Qatar

Repubblica Dominicana

Romania

Slovenia

Spagna

Stati Uniti

Suriname

Territorio palestinese occupato

Trinidad e Tobago

Ucraina

Ungheria