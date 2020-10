Ritrovato Giovanni Carnevale, sta bene

LUGANO - Sospiro di sollievo per la famiglia di Giovanni Carnevale, l'85enne che era scomparso ieri attorno alle 16 dal suo domicilio di Lugano.

La Polizia aveva diramato un avviso di scomparsa e sui social la nipote aveva precisato come l'anziano abbia problemi di memoria e dunque che poteva essersi perso senza essere in grado di tornare a casa.

Poco fa, un nuovo comunicato: Giovanni Carnevale è stato ritrovato in un buono stato di salute a Bissone e non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie.

L'avviso di scomparsa è dunque da revocare