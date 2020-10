"Lockdown, da ottobre nelle vostre case". La finta serie tv divide il web. Gobbi la condivide e spiega: "Uso la satira per veicolare messaggi positivi"

TICINO – Sul web comincia a girare una locandina satirica che ‘annuncia’ l’uscita di una nuova serie tv “virale”. Roba da Netflix, insomma. I tre ‘attori’ protagonisti di ‘Lockdown’, in chiave ironica, sono il medico cantonale Giorgio Merlani, il Consigliere di Stato Norman Gobbi e il Comandante della Polizia Cantonale Matteo Cocchi.

“Da ottobre nelle vostre case”, annuncia il volantino – ben fatto e curato – che più che divertire vuole rendere attenta la popolazione che, di questo passo, sappiamo tutti come andremo a finire all’indomani delle dichiarazioni del consigliere federale Alain Berset, che ieri ha affermato ai media che “nuovi lockdown sono possibili. Spetterà ai Cantoni decidere”.

L’immagine satirica è stata postata sui social anche da Norman Gobbi. “Comincia a girare – scrive – questa finta locandina a sfondo satirico. Una serie tv che nessuno vuol vedere, io per primo. Rispettiamo quindi le semplici regole: tenersi a distanza, lavarsi le mani, indossare la mascherina se necessario o obbligatorio (mezzi pubblici, negozi, dove non è possibile tenere le distanze)”. Un messaggio chiaro, anche se mal digerito da alcuni followers del Ministro.

“La satira – commenta un followers – lasciala a chi di dovere. Non a un consigliere di Stato per favore”. Immediata la risposta di Gobbi, il quale chiarisce che “non hai inteso. Uso la satira fatta su di me per veicolare i messaggi positivi: no lockdown grazie al rispetto delle regole”.