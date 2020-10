Covid, influencer del fitness morto a 33 anni. Aveva detto: "Il virus non esiste"

UCRAINA – Un 33enne ucraino, Dmitriy Stuzhuk, è morto per Covid-19 nonostante fosse in buona salute. Oltre per il fisico scolpito, l'uomo ha raggiunto un milione di followers su Instagram grazie alle sue teorie negazioniste proprio sul coronavirus. Sui social, Dmitriy affermava che "il coronavirus è una banale influenza". Ma quanto grave fosse la malattia lo ha scoperto lui stesso dopo pochi giorni, quando si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa di alcune complicazioni a livello cardiaco. Le stesse hanno portato alla morte dell'uomo, che lascia tre figli.

L'ultima foto pubblicata dal 33ennen su Instagram è un selfie che lo ritraeva con la maschera per l'ossigeno. Nella didascalia, Dmitriy aveva aggiornato i followers scusandosi del fatto che avesse sottovalutato la malattia. "Voglio – ha scritto a corredo della foto – condividere con voi come mi sono ammmalato e mettervi in guardia con forza. Ho pensato che il Covid non esistesse, ma devo ricredermi: non è una sciocchezza. È pesante. Io mi sono svegliato di notte con il collo gonfio e fatica a respirare".

La notizia della morte è stata diffusa sui social dalla ex moglie e madre dei figli, parecchio nota sui social in Ucraina.