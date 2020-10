Tre casi in una casa anziani, tutti i residenti e i collaboratori testati

CASTEL SAN PIETRO - Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) comunica che oggi sono stati registrati tre casi positivi all’interno di una casa per anziani.

Una residente della casa per anziani Beato Guanella di Castel San Pietro è risultata positiva al Coronavirus dopo aver manifestato sintomi nei giorni scorsi. Per questo motivo era già stata preventivamente posta in isolamento in attesa dell’esito del test. Nel frattempo, il tampone su altri due residenti sintomatici è risultato pure positivo.

L’Ufficio del medico cantonale è in contatto con la direzione per seguire l’evoluzione della situazione e valutare congiuntamente eventuali altri provvedimenti. In particolare, si procede a sottoporre a striscio tutti i residenti e tutti i collaboratori della struttura.

Le visite all’interno della casa sono nel frattempo state sospese, così come le attività socializzanti e i pranzi nei locali comuni.