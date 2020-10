La Germania mette la Svizzera sulla black list

BERLINO - La Svizzera entra nella black list della Germania, dopo la continua crescita dei contagi delle ultime settimane.

I residenti in Germania che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni in Svizzera dovranno dunque, al rientro, sottoporsi alla quarantena. seguendo le norme in vigore nei Länder.

Quello della lista dei paesi a rischio non è affatto un sistema solo svizzero, già in passato alcune zone erano finite in quella belga, Ticino compreso. Per la Germania, oltre al nostro Paese, sono considerate a rischio buona parte dell'Italia e dell'Austria e l'intera Polonia.