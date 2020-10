Il lato positivo del Ticino. Se donate, due giovani momò potranno regalare mascherine alle categorie a rischio

MENDRISIO – Mascherine gratuite per le categorie a rischio. Swiss Medical & Health Supplies, start-up creata da due giovani momò, , ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione delle categorie a rischio 300 mascherine FFP2. L’azione è partita due giorni fa e, come ci comunica uno dei due coraggiosi ragazzi che ha deciso di buttare cuore e anima in questa avventura, ne sono già state riservate 200.

Ma ne restano ancora 640 a disposizione di chi ne farà richiesta. Sì perché da quando l’azienda ha annunciato la propria iniziativa benefica si sono già fatti avanti tre privati, che hanno donato in totale 1'350 franchi per contribuire anche loro a proteggere in modo mirato le persone particolarmente a rischio di presentare gravi decorsi. L’ultima donazione è giunta stamattina da una gentile Signora di Olivone, che ha contribuito all’iniziativa donando 100.- franchi. Con una donazione di 100 franchi l’azienda momò garantisce la spedizione di 40 mascherine FFP2 (chiaramente certificate CE) a 40 persone a rischio. Come categorie a rischio s’intendono: over 65, donne incinte e e persone che presentano almeno una tra le patologie e condizioni mediche seguenti: obesità, ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie tumorali immunodepressione. Il ricevente non dovrà sostenere alcuna spesa per ricevere direttamente a casa la propria FFP2. Basterà far avere alla Swiss Medical & Health Supplies (www.smhs.ch, cliccando in fondo alla pagina su “Contatto”) l’indirizzo e della persona a rischio e – per prevenire abusi – caricare un documento che certifichi l’appartenenza a una categoria a rischio . Sono possibili spedizioni anche in case anziani e ospedali.

Il sogno dei due giovani momò è dare una concreta mano alle fasce della popolazione più vulnerabili.. L’auspicio è che la politica e la società civile si mobilitino per aiutare in modo mirato le persone a rischio, non da ultimo distribuendo gratuitamente dispositivi di protezione efficaci (o sovvenzionandone l’acquisto, sulla falsariga di quanto fatto per i beneficiari di alcune prestazioni sociali). Il lato positivo del Ticino si vede in queste idee!