L'allarme del medico: "Situazione grave. La popolazione non è cosciente"

FRIBURGO – "Ci troviamo all'alba di una catastrofe sanitaria". Parole chiare, dure ed allarmanti quelle pronunciate nell' appello dello specialista in medicina generale all'Ospedale cantonale di Friburgo (HFR) Nicolas Blondel sui social. "La situazione è estremamente grave. Abbiamo avuto oltre 185 pazienti ricoverati per Covid".

"Poco fa – dice – le ambulanze arrivavano con una cadenza di un quarto d'ora. E se si dovesse continuare con questo ritmo, non avremo più posti a disposizione martedì, mercoledì o giovedì". Per Blonder la situazione è chiara: "La popolazione non è cosciente della gravità della situazione. Ci sono ricoverate persone anche sotto i 40 anni. La media, invece, si assesta intorno ai 70 anni".

"Mettete le mascherine e rispettare le distanze sociali. Rinunciate agli incontri non necessari. Se tutta la popolazione si comporta correttamente abbiamo ancora una chance, l'ultima, per evitare il disastro sanitario", è l'appello finale del medico.