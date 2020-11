Il Coronavirus entra alla casa Paganini Rè: sei positivi

BELLINZONA - Il Consiglio di Fondazione e la direzione della casa anziani Paganini Rè di Bellinzona comunicano che, nella giornata di ieri, sei residenti sono risultati positivi al COVID-19. I casi sono tutti concentrati in uno dei tre reparti di cui si compone la struttura.

I tamponi sono stati effettuati a tutti coloro entrati potenzialmente in contatto con i positivi. Dai risultati è emersa anche la positività di quattro collaboratori. Soltanto due dei

residenti presentano al momento sintomi, mentre per nessuno di loro si è resa necessaria l’ospedalizzazione.

In accordo con l’Ufficio del medico cantonale, tutti i residenti positivi sono stati immediatamente trasferiti nel reparto COVID-19, dove vengono attentamente seguiti dall’équipe specializzata COVID-19, appositamente costituita durante l’estate.

Le visite nel reparto interessato sono state sospese e i residenti sottoposti a misure di igiene rinforzata, come previsto dal protocollo cantonale. Nel resto della struttura le visite sono ancora possibili nel locale predisposto e le attività di socializzazione proseguono in regime fortemente ridotto e in piena sicurezza.

I vertici della struttura bellinzonese, risparmiata dalla prima ondata pandemica, hanno provveduto a informare immediatamente le famiglie dei residenti, a cui esprimono la propria solidarietà in questo momento non semplice. Un ringraziamento particolare è espresso inoltre verso i collaboratori, per l’impegno e la professionalità che stanno dimostrando nel gestire la situazione.